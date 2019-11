Luna Rossa: Open day il 7 dicembre

(ANSA) - CAGLIARI, 19 NOV - Porte aperte alla base cagliaritana di Luna Rossa, per conoscere da vicino i protagonisti e i segreti del team che cercherà di portare in Italia l'America's Cup di vela.

L'appuntamento al Molo Ichnusa è già fissato: l'Open day sarà sabato 7 dicembre. Durante la visita, i partecipanti avranno la possibilità di testare le proprie abilità come grinder, trimmer, rigger o timoniere.

Per questioni logistiche e di sicurezza, il numero massimo di partecipanti è fissato a 750 persone. Si entrerà a turni. Sono già aperte le prenotazioni.

Una storia che si ripete: la base di Luna Rossa accolse i fan anche cinque anni fa al Molo Sabaudo facendo registrare sempre il tutto esaurito. (ANSA).