Vela: Cagliari base squadre nazionali

La vela nazionale prende casa a Cagliari. E' stata inaugurata, accanto al quartier generale di Luna Rossa, al Molo Ichnusa del porto, la base operativa della Federazione italiana vela.

C'è tutto: uffici della direzione e dell'amministrazione, personale, spazio meeting. Ma anche l'area dedicata a chi scende in acqua: palestra, zona relax, deposito attrezzature e mensa.

Una nuova vita per il terminal ormai ex crociere.

Nella zona esterna ci sarà uno spazio per il rimessaggio delle barche. E al Molo Ichnusa ci sarà molto traffico: gli azzurri delle dieci classi olimpiche prepareranno le Olimpiadi di Tokyo, mondiali, europei e tutte le sfide più importanti.

Al battesimo era presente il presidente nazionale della Fiv Francesco Ettorre. C'era anche la campionessa olimpionica di windsurf Alessandra Sensini, ora vicepresidente del Coni e direttore tecnico del settore giovanile.

Primi movimenti: a Cagliari c'erano ventiquattro velisti che, scortati dallo skipper Max Sirena, hanno potuto anche visitare la base di Luna Rossa. La scelta di Cagliari- è stato spiegato in conferenza stampa - non è stata casuale: molto apprezzati clima, vento e i servizi della città a pochi passi (basta attraversare la strada e si entra subito nel centro storico) dai "campi" di allenamento.