Officina abusiva sequestrata dal Noe

Pubblicizzava su Internet la vendita di pezzi di ricambio usati per auto, ma non aveva alcuna autorizzazione per smontare le vetture e smaltire i rottami. Lo hanno scoperto i carabinieri del Noe, che a Villasor hanno sequestrato un'area di 700 metri quadri in cui erano stati gettati rottami metallici e rifiuti speciali come batterie, pneumatici e olio usato.

Il proprietario è stato denunciato per gestione non autorizzata di rifiuti. Il controllo è scattato nei giorni scorsi. I militari del Noe, dopo aver scoperto gli annunci on line, hanno effettuato una dettagliata ispezione scoprendo un locale che veniva utilizzato per smontare le auto e i veicoli e un'area in cui venivano poi gettati i rottami.

Nel terreno, infatti, sono stati rinvenuti diversi veicoli, in parte già smontati e altri rifiuti speciali come batterie e oli esausti, pneumatici, componenti meccanici e di carrozzeria.

Alcuni di questi, non riciclabili, erano stati addirittura bruciati.