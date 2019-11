A fuoco auto comandante Cc Tortolì

Attentato incendiario all'auto del comandate dei carabinieri di Tortolì, Marcello Cangelosi. La vettura, una Alfa 159, è stata data alle fiamme proprio di fronte alla caserma, nei pressi dell'abitazione del militare. Sul posto sono intervenuti i colleghi del maresciallo e i Vigili del fuoco, ma nulla hanno potuto fare per salvare l'auto.

"Ferma è la condanna per il gravissimo episodio ai danni di un uomo di Stato in servizio da tanti anni nella nostra città - dice il sindaco Massimo Cannas - Un uomo che ha forti legami con tutti assicurando legalità e sicurezza nel nostro territorio e sempre a disposizione delle parti deboli della società. Al maresciallo e alla sua famiglia tutta la vicinanza e il rammarico per questo inqualificabile atto", aggiunge il primo cittadino che esprime amarezza anche per il secondo attentato incendiario questa volta ai danni dell'auto di un imprenditore del posto. "Anche a lui - sottolinea il sindaco - va la nostra solidarietà. Su questi atti si discuterà nel prossimo Consiglio comunale".