Sale Musio miglior attrice in Marocco

Arriva un importante riconoscimento per la compagnia Lucidosottile. E' andato, infatti, a Michela Sale Musio il premio come miglior attrice dell'Hourara International Theater Festival. L'artista cagliaritana, assieme a Tiziana Troja, ha messo in scena lo spettacolo "Dissacrantemente Lucide...Lucidissime!". La manifestazione si è svolta nella cittadina marocchina di Oulad Teima nei giorni scorsi. Ospite d'onore l'Italia, rappresentata proprio dalla compagnia cagliaritana. "Un riconoscimento - commenta Michela Sale Musio - che ripaga tutta la compagnia del grande lavoro svolto in questi anni".

Un'esperienza che darà altri frutti. "Il nostro obiettivo ora è quello di intensificare gli scambi con i paesi africani, stabilendo un ponte con la Sardegna e ospitando nel nostro festival Women le compagnie più interessanti. Il livello del teatro africano è infatti molto alto e merita di essere conosciuto e apprezzato anche dal nostro pubblico", hanno spiegato le due artiste. Alla manifestazione hanno partecipato artisti e compagnie provenienti da Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto,Italia, Mauritania, Spagna, Stati Uniti e Barhein. Il premio come Miglior attore è stato assegnato a Bahrein Hassan Moh'd, quello per il miglior spettacolo è andato a "Camouglage" della compagnia marocchina Fawanis di Ouarzazate.