Zemlinsky, Mozart e Mahler al Lirico

(ANSA) - CAGLIARI, 13 NOV - Un programma musicale articolato e ricercato dedicato a tre grandi compositori: Alexander Zemlinsky, Wolfgang Amadeus Mozart e Gustav Mahler. La Stagione concertistica del Teatro Lirico di Cagliari prosegue venerdì 15 e sabato 16 novembre con il tredicesimo appuntamento che vedrà impegnati Orchestra e Coro del Lirico.

Sul podio Massimo Zanetti dirige i complessi artistici stabili e il soprano egiziano Fatma Said al suo debutto a Cagliari. E' una delle giovani artiste più interessanti della sua generazione. Si distingue non solo come artista di teatro, ma anche a livello umanitario, rappresentando regolarmente il suo paese d'origine come ambasciatrice di cultura ed istruzione.

Milanese, ospite regolare dei più prestigiosi teatri d'opera, Zanetti ritorna a Cagliari dopo essersi distinto sul podio di Carmen di Bizet nell'estate del 2018. Il maestro del coro è Donato Sivo.

Si parte con l'opera sinfonico-corale Salmo 13 per coro e orchestra op. 24 di Zemlinsky.

Si prosegue con Tre Arie da concerto per soprano e orchestra: Chi sa, chi sa, qual sia? K. 582; Vado, ma dove? O Dei! K. 583; Bella mia fiamma, addio!, Resta, oh cara!,recitativo e aria K.

528 di Mozart.

La serata si conclude con Quarta Sinfonia in Sol maggiore per soprano e orchestra di Mahler.