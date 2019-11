Segre: Baunei propone cittadinanza onoraria

Anche in Sardegna c'è un Comune che ha deciso di conferire la cittadinanza onoraria a Liliana Segre, la senatrice ex deportata ad Auschwitz, a cui in seguito alle minacce via web è stata assegnata la scorta, con due carabinieri che da qualche giorno la accompagnano in ogni suo spostamento.

Si tratta di Baunei (Nuoro), paese costiero dell'Ogliastra, il cui sindaco Salvatore Corrias ha raccontato su Facebook l'idea della sua amministrazione comunale, che sarà portata a breve all'attenzione del Consiglio.

"Abbiamo deciso di conferire la cittadinanza onoraria a Liliana Segre, senatrice a vita, matricola 75190 ad Auschwitz - scrive il primo cittadino di Baunei -. I motivi di questo riconoscimento sono tutti nei fatti della storia, di questa storia, dal binario 21 ai giorni nostri. Alle persone, alle comunità, alle istituzioni spetta il dovere della testimonianza.

Per questo - conclude Corrias - porteremo la nostra proposta di deliberazione nella prossima seduta del Consiglio comunale di Baunei".