Manager per turisti facoltosi nell'Isola

L'obiettivo è ambizioso: fare della Sardegna le nuove Canarie d'Europa. Come? Aprendola ai viaggiatori "affluent", ovvero con capacità di spesa medio alta, soprattutto del Nord Europa. Da ospitare nelle case facendo vivere delle vere esperienze locali. Non solo al mare, ma anche nei paesi dell'interno. Sono già venti gli aspiranti imprenditori del turismo selezionati a solo un mese dal lancio del progetto portato avanti congiuntamente dalla start up del settore hospitality Italianway e da Portale Sardegna, società quotata in borsa specializzata nelle prenotazioni online di vacanze nell'Isola.

Oltre 100 le candidature arrivate finora: sono stati selezionati i primi venti property manager, imprenditori dell'accoglienza diffusa che, supportati da Italianway, sono pronti a specializzarsi nella ricettività extra alberghiera. Diventando anche Sardinia Local Expert per proporre ai viaggiatori esperienze autentiche legate all'enogastronomia ma anche alla cultura e alle tradizioni. E c'è spazio ancora per altre dieci figure: per entrare a far parte del progetto partner si accettano ancora le candidature. La fase di reclutamento e formazione passerà anche per una tappa a Cagliari il prossimo 14 novembre con la prima giornata di Academy.

"A bordo c'è spazio per altri dieci imprenditori del turismo - conferma l'ad di Italianway Marco Celani - persone che abbiano già esperienza nel cosiddetto extra alberghiero, consapevoli che sia un upgrade professionale da non lasciarsi scappare l'entrare a far parte del progetto di sistema che ha consentito ad Italianway di diventare in soli quattro anni il primo operatore su Milano e di lanciare a gennaio 2019 il primo franchising italiano del vacation rental". Metà dei futuri imprenditori è donna (età media 36 anni) e tra le prime destinazioni che partiranno ci sono Alghero, Bosa, Castelsardo, Oristano e provincia, San Teodoro, Dorgali, Olbia, Nuoro, Villasimius, Mamoiada e Tortolí.