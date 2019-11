E-Distribuzione,i vantaggi di Open Meter

Provare la realtà virtuale, simulando la sostituzione di un contatore elettrico, comandare con il computer dei piccoli robot, scoprire le eccellenze tecnologiche e tutte le opportunità offerti da Open Meter, il contatore elettronico di ultima generazione che permette una migliore consapevolezza dei propri consumi e abilita i servizi di domotica. Vetrina a Cagliari, al Festival della Scienza, per E-Distribuzione, la più grande società in Italia nel settore dell'energia elettrica.

Tre giorni, fino a domenica 10 novembre, dedicati all'innovazione e alle nuove tecnologie, con un sguardo al futuro. Per questa ragione E-Distribuzione ha voluto partecipare all'evento. Questa mattina la società ha allestito uno spazio in piazza dei Centomila presentando ai cittadini i vantaggi offerti dal contatore di ultima generazione. Sono state infatti ultimate tutte le sostituzioni e Cagliari è diventata una delle prime città 100% Open Meter. Nello spazio di E-Distribuzione si possono scoprire, attraverso quiz, laboratori tematici e attività di approfondimento educativo rivolto a studenti e ragazzi in genere, tutte le novità offerte da Open Meter. Si ha, inoltre, la possibilità di partecipare al Meter Game e di vincere dei gadget. Non solo. I visitatori hanno modo di testare la realtà virtuale, tecnologia utilizzata da E-Distribuzione come innovativa modalità di formazione, 'governando' piccoli robottini con i computer. Un viaggio nel futuro non solo energetico. E-Distribuzione ha anche allestito uno spazio all'interno dell'Exmà, sede principale del Festival della scienza, e previsto un servizio navetta gratuito che consentirà ai visitatori di trasferirsi facilmente in piazza dei Centomila.