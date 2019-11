Auto su guardrail, chiuso Asse Mediano

Traffico in tilt questa mattina a Cagliari a causa di due incidenti stradali avvenuti lungo l'Asse Mediano che è stato chiuso temporaneamente al traffico. Gli incidenti si sono verificati nel tratto di Asse Mediano tra lo svincolo per viale Marconi e quello per Genneruxi. Due automobilisti a causa della strada bagnata dalla pioggia hanno perso il controllo dei veicoli finendo contro il guardrail. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, i vigili del fuoco e il 118. L'Asse Mediano all'altezza dello svincolo per Genneruxi in direzione Sestu è stato chiuso. Gli automobilisti hanno riportato lievi ferite. Si registrano lunghe code in entrambi i sensi di marcia.