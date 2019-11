Allerta arancione per temporali su Isola

Nuova allerta per il maltempo in Sardegna. La Protezione civile regionale ha emesso un bollettino con codice arancione (criticità moderata) per rischio idrogeologico, legato ai temporali, dalle 22 di giovedì 7 novembre alle 18 di venerdì 8. Le zone interessate sono l'Iglesiente e il Logudoro, più i bacini Montevecchio-Pischinappiu e Tirso. Allerta gialla (ordinaria), invece, su Campidano, Gallura e bacini Flumendosa-Flumineddu. Dal tardo pomeriggio di venerdì è previsto un leggero miglioramento: per questo l'avviso della Protezione civile viene derubricato da arancione a giallo sino alla mezzanotte.