Grifone affamato recuperato a Macomer

Era stato liberato due settimane fa nel Marghine, ma non si era ancora ambientato bene. Stasera i vigili del fuoco di Macomer e Oristano lo hanno recuperato. Un grifone è stato messo in salvo in località Monte Sant'Antonio a Macomer: era appollaiato su un albero a 20 metri di altezza, disorientato e indebolito dalla fame. Sul posto sono arrivati anche il veterinario e un operatore del Centro Recupero fauna di Bonassai. Ora l'animale sarà sottoposto alle cure per recuperare le forze.