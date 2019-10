Graphic animation per studiare finanza

(ANSA) - NUORO, 29 OTT - Promuovere le conoscenze finanziarie tra gli studenti che frequentano i tre anni conclusivi della scuola secondaria di secondo grado. È l'obiettivo del progetto #Iopensopositivo, presentato alla Camera di Commercio di Nuoro del presidente Agostino Cicalò e da Paola De Fortunatis, rappresentante del Consorzio camerale Credito e Finanza Innexta.

Il progetto, promosso dal Mise e Unioncamere, "prevede un percorso di formazione online sul portale iopensopositivo.eu, suddiviso in sei moduli rilasciati gradualmente dalla piattaforma.

Ogni modulo si svilupperà seguendo un percorso narrativo in graphic animation, suddiviso in quattro aree più una di approfondimento. Alla presentazione erano presenti 150 studenti provenienti da tre scuole nuoresi: l'istituto tecnico economico Salvatore Satta, il liceo Sebastiano Satta e il tecnico commerciale Chironi. I ragazzi si sono sfidati in un appassionante game-test sull'educazione finanziaria, che metteva in palio un video-proiettore da utilizzare in attività scolastiche La sfida è stata vinta dagli studenti della 3B del Salvatore Satta. (ANSA).