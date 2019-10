Cagliari: Maran, Bologna sfida scomoda

(ANSA) - CAGLIARI, 29 OTT - Cagliari contro il Bologna senza il capitano Ceppitelli, fermo ai box per un infortunio. Pronto Klavan per guidare, insieme a Pisacane, la retroguardia della squadra di Maran. Rossoblù di casa ancora carichi dopo il pareggio di domenica a Torino. "Dispiace non avere vinto - ha detto l'allenatore del Cagliari, alla vigilia della sfida col Bologna - però, avere affrontato la partita in quel modo ha aumentato convinzione e autostima. Vederli così arrabbiati per non aver ottenuto la vittoria è un buon segno: la nostra mentalità deve essere questa, dall'inizio alla fine". Nessuna stanchezza, però. E tanta voglia di proseguire la striscia positiva. "Abbiamo speso molto a Torino - ha continuato - come in tutte le partite. Siamo ben allenati quindi, al di là delle scelte, la squadra non risentirà della fatica. Turn-over? Abbiamo utilizzato ben 24 giocatori, più di tutte le altre di Serie A. Cerco di concedere minutaggio a tutti". Attenzione al Bologna: "Domani ci troveremo contro un avversario scomodo", conclude.