Torino, Mazzarri "occorre tornare umili"

(ANSA) - TORINO, 26 OTT - Azzerare il momento "particolare" del Torino rimettendo in discussione le certezze accumulate.

Contro il Cagliari, una delle squadre più in forma della Serie A, i granata di Mazzarri proveranno a ripartire dopo le 4 sconfitte in 8 gare: "In settimana abbiamo lavorato con tutti gli effettivi -ha detto il tecnico- per far raggiungere ai nostri la miglior condizione". Contro i sardi Mazzarri farà giocare "chi dà più garanzie, quelli più freschi", supportati dall'ambiente: "Dovremo essere tutti uniti, dai tifosi ai calciatori e all'allenatore. C'è stato un confronto tra i calciatori nello spogliatoio: "Si sono riuniti, hanno fatto un bellissimo confronto, proprio perché sono convinti che l'allenatore sia coerente". Elogio del gruppo, ma anche qualche richiamo: "Dobbiamo tornare ad essere umili, esaltando i punti di forza e mantenendo la costanza. Prendendo esempio da Chiellini che la domenica vince e il martedì si è già scordato della partita e affronta l'avversario successivo con il sangue agli occhi".