Pisacane e Faragò al via scuola calcio

(ANSA) - CAGLIARI, 25 OTT - Centocinquanta bambini e bambine alla Sardegna Arena. E con loro due big della prima squadra, Fabio Pisacane e Paolo Faragò. Grande festa allo stadio per la presentazione della stagione 2019-2020 della Scuola Calcio del Cagliari.

Ad aprire l'evento, dal titolo "I valori dello sport: il modello Cagliari Calcio", sono stati il responsabile dell'attività di base Sergio Fadda e il responsabile del progetto Cagliari Football Academy, Bernardo Mereu. "Il rispetto delle regole è fondamentale - ha detto Faragò - Bisogna applicarsi in tutto quello che si fa, dentro e fuori dal campo, sognando di poter vivere emozioni forti come quella che ho provato io domenica su questo prato".

Pisacane ha raccontato la sua esperienza: "Ho avuto la fortuna di avere genitori che mi hanno lasciato libero di divertirmi, e così deve essere. Ai bambini dico che con la forza di volontà nessun traguardo è precluso".

Spazio poi alle parole di Fabio Zarra, psicologo del Cagliari Calcio, che ha ricordato il ruolo fondamentale del genitore nella crescita dei piccoli atleti, e al responsabile del settore giovanile Pierluigi Carta,che ha voluto sottolineare le norme comportamentali per atleti e famiglie. Presente anche il ds Marcello Carli. A chiudere, l'intervento del direttore generale Mario Passetti, che ha portato anche i saluti e i ringraziamenti del presidente Tommaso Giulini. "Abbiamo voluto questa serata non certo per insegnare a voi il mestiere di genitore - ha detto - perché molti di noi lo sono e sappiamo che è il ruolo più bello ma anche il più difficile del mondo. Ci basiamo sul rispetto, quello che abbiamo nei confronti dei genitori e quello che loro devono avere per gli allenatori. Penso che il nostro dovere sia mettere i bambini al centro, non chiedendo loro di seguire i nostri sogni bensì aiutandoli a coltivare ciò che li appassiona veramente". (ANSA).