Decimo, cabina Enel diventa opera d'arte

(ANSA) - CAGLIARI, 25 OTT - Ha suscitato grande interesse il vernissage di presentazione dell'opera dell'artista decimese Davide Falchi, nell'ambito del Progetto "Decimo Street Art" che il Comune di Decimomannu sta promuovendo attraverso un "Programma di inclusione sociale" con l'Assessorato ai Servizi Sociali.

La cabina elettrica di E-Distribuzione di via San Sperate è stata trasformata in un'originale opera d'arte che ha riscosso ampio consenso tra i numerosi visitatori, riqualificando inoltre l'ingresso principale di Decimomannu. E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di media e bassa tensione, nell'ambito delle iniziative di sostenibilità ambientale e coesione con il territorio in cui opera, ha infatti messo a disposizione la propria cabina secondaria dopo averla rinnovata e permesso all'artista di lavorare in sicurezza.

Il tema dell'opera di Davide Falchi è "L'albero della vita" simbolo ancestrale che racchiude in sé più significati legati alla nascita, alla rigenerazione, all'energia vitale. L'albero principale, sul prospetto sud rivolto verso il paese, è stato realizzato con un mosaico ceramico utilizzando principalmente mattonelle di recupero donate da oltre 150 decimesi, alcune con decine di anni a significare proprio la rigenerazione e come la materia possa trovare nuova vita. "Grande emozione e intensa partecipazione all'inaugurazione della prima meravigliosa opera realizzata nell'ambito del progetto Decimo Street Art - commenta Anna Paola Marongiu, sindaca di Decimomannu - che nasce da un'idea di bellezza, di decoro del nostro paese, di riqualificazione e valorizzazione culturale di strutture costruite per offrire servizi per la collettività". "Siamo orgogliosi di contribuire a questo importante progetto - afferma Enrico Bottone, responsabile Area Nord-Ovest di E-Distribuzione - confermando la nostra volontà di essere vicini al territorio sardo non solo offrendo un servizio elettrico sempre più efficiente ma anche favorendo iniziative che promuovano l'arte e la cultura attraverso l'utilizzo dei nostri impianti, che si caratterizzano sempre di più non solo per l'innovazione tecnologica ma anche per l'attenzione all'inserimento paesaggistico e ambientale".(ANSA).