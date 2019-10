Arresto Scanu: Riesame, ai domiciliari

E' stato scarcerato e ora andrà ai domiciliari l'ormai ex amministratore delegato della Sogaer (società di gestione dell'aeroporto di Cagliari) Alberto Scanu, arrestato su ordine di custodia cautelare con l'accusa di varie bancarotte per circa 60 milioni di euro. Il Tribunale del Riesame, presieduto dalla giudice Tiziana Marogna, ha accolto una delle istanze del difensore, Rodolfo Meloni, disponendo una mitigazione della misura cautelare firmata dal Gip, Gianpaolo Casula. Secondo l'accusa della Guardia di finanza e del pm Giangiacomo Pilia, Scanu - già presidente di Confindustria Sardegna - con la sorella Laura e altri indagati (in tutto le persone coinvolte nell'inchiesta sono 12) avrebbero svuotato e fatto fallire una decina di società: trenta le imputazioni contestare tra bancarotta, semplice, fraudolenta, con distrazioni e altri reati. Nei prossimi gironi si consoceranno per motivazioni della decisione del riesame.