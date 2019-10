Acqua non potabile in 2 quartieri Olbia

(ANSA) - OLBIA, 23 OTT - Il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, ha emesso un'ordinanza di divieto dell'utilizzo ai fini alimentari dell'acqua erogata nei quartieri Baratta e Isticadeddu.

Il provvedimento segue la comunicazione trasmessa dalla Asl al Comune, da cui emerge che gli esiti degli esami delle acque analizzate non sono conformi ai parametri previsti per legge.

L'acqua attualmente non è ritenuta idonea come bevanda e per la preparazione degli alimenti, mentre è consentito l'utilizzo per il lavaggio di verdure, ortaggi, frutta e per l'igiene della persona e della casa. (ANSA).