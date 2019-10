Piogge e temporali, scatta allerta gialla

Dopo il gran caldo sono in arrivo in Sardegna piogge e temporali. La Protezione civile regionale ha emesso per la giornata di mercoledì 23 ottobre, dalle 15 alla mezzanotte, un bollettino di allerta gialla, cioè ordinaria, per rischio idrogeologico a causa dei temporali.

Le zone interessate sono Flumendosa-Flumineddu, Iglesiente e Campidano. "Si sta avvicinando una profonda aria depressionaria che attualmente è posizionata sul Mediterraneo occidentale e che nelle prossime ore raggiungerà la Sardegna - spiegano gli esperti dell'ufficio Meteo dell'Aeronautica di Decimomannu - che porterà pioggia e temporali inizialmente sui settori centro occidentali dell'Isola e dopo sull'area settentrionale".

I temporali localmente potranno anche essere di forte intensità. "Il minimo depressionario rimarrà sulla Sardegna anche nei giorni successivi - precisano i meteorologi - con ulteriori precipitazioni giovedì 24, soprattutto nei settori orientali. Il maltempo rimarrà sull'Isola fino a domenica".

Le temperature, nonostante la pioggia, si abbasseranno solo di un paio di gradi con le massime ferme intorno ai 20 gradi in quasi tutta la Sardegna.