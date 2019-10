Frena mercato case a Cagliari, -0,8%

Nel primo semestre del 2019 a Cagliari i prezzi degli immobili residenziali sono diminuiti dello 0,8% e si registrano ancora lievi contrazioni negli altri capoluoghi di provincia. E' quanto emerge dal report del gruppo Tecnocasa sull'andamento del mercato immobiliare e creditizio a Cagliari e nelle principali località turistiche del sud-est.

Sono in lieve calo le quotazioni immobiliari nel Centro storico che vanno dai 1500 ai 3000 euro a mq per quelli che si affacciano sul mare. La maggior parte degli investitori compra per avviare attività di B&B, case vacanza e affittacamere. Per quanto riguarda il mercato delle locazioni si registra una domanda sempre molto sostenuta. Monte Urpinu, Piazza della Repubblica e Bonaria hanno prezzi mediamente più alti rispetto ad altri quartieri di Cagliari. La domanda di acquisto proviene sia da famiglie in cerca della prima casa sia da investitori.

Per il mercato immobiliare turistico Tecnocasa guarda a Costa Rei dove si segnala "un discreto dinamismo". In aumento la domanda prevalentemente di residenti a Cagliari e provincia oltre ai residenti in Lombardia e Piemonte e gli stranieri residenti in Germania e Svizzera. I prezzi medi: 3000 euro al mq con punte di 5000-6000 euro al mq per le soluzioni fronte mare.

Per gli affitti si spendono mediamente 2000 euro al mese a giugno, 2800-3000 euro al mese a luglio, 4000 euro ad agosto. A Villasimius si spendono mediamente intorno a 2000 euro al mq vicino a Simius e 3800-3900 euro al mq a Campolongu.

Riguardo al mercato creditizio, nel secondo trimestre 2019 la provincia di Cagliari ha erogato volumi per 95 mln di euro, la variazione sull'anno è pari a -14,5%. Da gennaio a giugno si sono evidenziati volumi per 187,5 mln di euro, corrispondenti a -22,1% rispetto allo stesso periodo del 2018. Spostando l'attenzione sull'intera Isola, nello stesso periodo, i finanziamenti per i mutui sono pari 210,6 milioni di euro (-13,5% rispetto allo stesso periodo del 2018).