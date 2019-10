Nainggolan, gol dedicato a mia moglie

Un gol-gioiello e la dedica emozionato alla moglie che sta lottando contro la malattia.

Radja Nainggolan si prende gli applausi di Cagliari per la bella rete che ha spinto i rossoblù nel successo sulla Spal: il belga a fine partita non ha dubbi: "Il gol è per Claudia. E' un momento particolare per lei" dice il giocatore senza nascondere l'emozione. La moglie, Claudia Lai, lo scorso 11 luglio, con un post su Instagram aveva rivelato di avere un tumore. Il centrocampista ex Inter parla del suo ritorno in rossoblu: "A Cagliari mi hanno riaccolto come un figlio adottivo. Siamo contenti della prestazione". Quanto agli obiettivi stagionali Nainggolan vola basso: "Dobbiamo salvarci, poi chissà dove possiamo arrivare. Non siamo partiti bene, ma ce l'aspettavamo, non era facile con così tanti giocatori nuovi. Adesso stiamo raccogliendo buoni risultati, e la classifica sta parlando.

