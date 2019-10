Tirrenia-Moby, aperte prenotazioni Sardegna

Svaniscono le preoccupazioni sulla continuità dei collegamenti marittimi con la Sardegna per l'estate 2020. La convenzione di Tirrenia con lo Stato da 72 milioni sulle tratte sovvenzionati da e per Sardegna e Sicilia è in scadenza il prossimo luglio, e sinora non era possibile prenotare i posti sulle navi per la stagione 2020. Un paventato stop dei traghetti, scongiurato adesso con l'avvio delle prenotazioni da parte del gruppo Onorato.

Nel dettaglio Tirrenia ha messo in vendita i posti sulla Genova-Porto Torres-Genova e sulla Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia, e a partire dai prossimi giorni sarà possibile assicurarsi i biglietti anche per tutte le altre linee. Acquistabili sin da ora, invece, tutti i posti sui traghetti Moby. I ticket sono disponibili per partenze fino al 4 ottobre del prossimo anno. Partono, inoltre, gli sconti per chi prenota il viaggio entro il 31 ottobre: per tutte le partenze dall'1 giugno al 30 settembre 2020, tariffa unica per l'auto al seguito con la promozione "Auto 1 euro".