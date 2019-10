Inchiesta peculato su carcere Cagliari

Lavori "mai eseguiti oppure pagati due volte", oppure "non conformi" oltre a costi più elevati per i materiali: una lunga lista di interventi-fantasma che hanno fatto sborsare allo Stato circa 80 milioni di euro per la realizzazione del carcere di Uta, anche se poi le opere ammonterebbero a 60 milioni. È dunque di 20 milioni il peculato ipotizzato dalla Procura di Cagliari nell'ambito di una inchiesta che si è appena chiusa con 12 indagati, ai quali sono stati inviati gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari. Tra loro impresari, tecnici, collaudatori e massimi dirigenti pubblici che hanno lavorato per anni alla costruzione del nuovo penitenziario. L'indagine, condotta dai carabinieri della sezione di polizia giudiziaria, è nata da alcuni esposti arrivati nel 2014 su presunte inadeguatezze del carcere, ma poi si è rapidamente concentrata sul mega-appalto pubblico per la sua realizzazione. I legali degli indagati respingono tutte le accuse.

Nel 2014 ad accendere il faro sui lavori è stato il sostituto procuratore Emanuele Secci, che ora si appresta a chiedere il rinvio a giudizio dei 12 coinvolti nell'inchiesta. Tra gli indagati ci sono i fratelli Giovanni e Carlo Guglielmi, 64 e 60 di Latina, rispettivamente Provveditore delle opere pubbliche per Lazio, Abruzzo e Sardegna nel 2009-2010 e responsabile unico del procedimento dal 2010 al 2011, quindi dirigente del Provveditorato delle opere pubbliche di Cagliari, e gli imprenditori sardi, anche loro fratelli, Alessandro e Roberto Gariazzo, 58 e 57 anni, ai vertici della società "Opere pubbliche" che nel 2005 iniziò la costruzione a Uta del carcere che ha sostituito lo storico istituto di Buoncammino, a Cagliari.

Nel registro sono finiti anche Francesco Fazi (68 anni, di Treviso), i sardi Mariella Mereu e Maria Grazia Carta (67 e 40), Walter Quarto (53), Pierluigi Sanna (61), Antonio Porcheddu (55), il romano Vincenzo Pozzi (70) e Giovanni Paolo Gasparri (62, di Teramo), indicati tra i tecnici d'impresa, responsabili di procedimento, direttori dei lavori, progettisti e appartenenti alla commissione di collaudo. Oltre al peculato il pm Secci contesta, a vario titolo, anche la frode in pubbliche forniture, il falso e il favoreggiamento. Ora le difese potranno avere a disposizione il fascicolo e potranno decidere se presentare memorie o chiedere l'interrogatorio dei 12 indagati prima che il pm formuli la richiesta di fissazione dell'udienza preliminare con la conseguente richiesta di rinvio a giudizio.