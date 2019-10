Travolte da un'auto, muore la nonna

Nonna e nipotina di 8 anni sono state travolte da un'auto mentre attraversano la strada non troppo distante dalle strisce pedonali, in via Pacinotti, a Iglesias, località Serra Perdosa. L'anziana, Anna Maria Fois, di 67 anni, è morta durante il trasporto all'ospedale, ferita in modo non grave la bambina.

La donna stava accompagnando a scuola la piccola quando un Suv Ford è piombato su di loro, investendole. Il conducente, un giovane di 27 anni, si è subito fermato per prestare soccorso. Sul posto sono poi arrivati gli agenti della Polizia municipale di Iglesias e un'ambulanza del 118.

Le condizioni dell'anziana sono apparse subito gravi: i medici hanno quindi richiesto l'intervento dell'Elisoccorso per il trasporto d'urgenza in ospedale. Purtroppo durante il trasferimento il cuore della donna ha smesso di battere. La piccola è stata trasportata al Cto di Iglesias per accertamenti: le sue condizioni non sono gravi.