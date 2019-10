Spettacolo Aperto, festival musiche coro

(ANSA) - CAGLIARI, 16 OTT - Si svolgerà a Cagliari dal 18 al 27 ottobre la quinta edizione di Spettacolo Aperto, festival di musiche per coro. Dieci eventi, ognuno pensato per un'età musicale diversa, ispirandosi letteralmente al motto di Studium Canticum 'musica per tutti', che offrono a tutti, dai fedelissimi di musica antica agli appassionati di 'canzoni', ai bambini, giovani e adulti l'opportunità di fare esperienza di musica. Dieci eventi - spiegano gli organizzatori della rassegna - in cui il coro incontra altre arti e si fa ispirare, guidare e cambiare dall'incontro.

Un'impronta 'pop', in questa edizione 2019, che si esprime chiaramente già dal primo appuntamento della rassegna: venerdì 18, alle 20, al Teatro Intrepidi Monelli, nel concerto di apertura del festival affidato alle voci femminili di Chorus, fabbrica di energia e vitalità al femminile. In Let it be e altre canzoni, le voci dell'ensemble, in territorio pop, sfogliano uno zibaldone di stili autoriali ed esecutivi diversi (ingresso a donazione libera).

Cambio di scena sabato 19, sempre alle 20 al Teatro Intrepidi Monelli, nell'evento intitolato Ciak, si suona! dedicato a valorizzare il 'rumore', la cenerentola del suono, che da molesto e fastidioso può anche diventare vera e propria arte, come i rumoristi professionisti ben sanno. Con lo spirito del ricercatore rumoristico, Elio Turno Arthemalle (con il suo Teatro Impossibile) guiderà una scorribanda letterario-sonora dentro una strampalata avventura del barone di Münchhausen: il pubblico avrà il compito di 'suonarla', con gli strumenti a disposizione nel 'kit rumore' che verrà consegnato all'ingresso (ingresso a donazione libera fino ad esaurimento posti). A tema Disney lo spettacolo di domenica 20 ottobre, al Teatro Civico di Sinnai, con inizio alle 19.00: allegria, divertimento, leggerezza Hakuna matata! Dal variopinto mondo delle storie animate, alcuni quadri classici per coro a voci pari: dal Re Leone a Frozen, passando per Aladdin, Libro della Giungla, Sirenetta, Lilo&Stitch Celebri e celeberrime canzoni dal mondo Disney per Scuole in Coro e Chorus fabbrica che si alterneranno sul palco cantando, posando, immaginando mondi lontani, ballando. (ANSA).