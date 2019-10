Sigilli a casa di riposo per anziani

I Carabinieri del Nas di Sassari, a conclusione di una attività investigativa della Procura della Repubblica di Tempio Pausania, hanno sequestrato una casa di riposo per anziani e al suo titolare è stata applicata la misura cautelare del "divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali". Il titolare della struttura è indagato per abbandono di persone incapaci, per aver alloggiato anziani non autosufficienti nonostante l'inadeguatezza della struttura e del personale impiegato, e per aver rilasciato false dichiarazioni all'atto della richiesta di autorizzazione all'attivazione di una comunità integrata sebbene sprovvisto di idoneo titolo abilitativo.

L'indagine, nata a aprile scorso con la finalità di verificare lo standard nell'offerta socio-assistenziale del territorio, è parte integrante dei controlli e verifiche che sistematicamente i Nas eseguono nel corso delle attività istituzionali.

STRUTTURA IN EX HOTEL. Si trova in un ex hotel al centro di Tempio Pausania la casa di riposo per anziani abusiva messa sotto sequestro dai carabinieri del Nas di Sassari su disposizione del gip del Tribunale gallurese. I militari, guidati dal comandante, Gavino Soggia, avevano avviato le indagini nell'aprile scorso, coordinati dal sostituto procuratore della Repubblica, Ilaria Corbelli. Fin dalle prime ispezioni era risultata una situazione fuori norma: la struttura operava come comunità alloggio, ma le dichiarazioni rilasciate in sede autorizzativa sulle professionalità impiegate e sui servizi garantiti non corrispondevano al vero. Gli anziani ospiti non potevano così avere l'assistenza adeguata al loro grado di invalidità. Nel corso di questi mesi di indagini, gli anziani, una decina, sono stati ricollocati dalle famiglie in altre strutture autorizzate, così ieri al momento del sequestro della struttura non è stato necessario eseguire uno sgombero.