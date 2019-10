Dinamo volta pagina dopo sconfitta

La Dinamo fallisce il poker di vittorie in campionato cedendo in casa per 59-65 con Trieste, lascia il primo posto in classifica alla Virtus Bologna e prova a voltare subito pagina concentrandosi sull'esordio in Basketball Champions League, che vedrà i biancoblu impegnati mercoledì, ancora al PalaSerradimigni, contro i lituani del Lietkabelis.

"Faccio i complimenti a Trieste e coach Dalmasson per la meritata vittoria, mi prendo totalmente le responsabilità di questa sconfitta perché avrei dovuto fare cose diverse - è il commento di coach Gianmarco Pozzecco sulla prima sconfitta della Dinamo - Non abbiamo mai trovato un quintetto che avesse l'efficacia offensiva e difensiva, e avevamo smania e fretta di chiudere il match, come succede quando arrivi da cinque vittorie di fila, ma in una giornata in cui non fai mai canestro diventa ancora più difficile - dice - Dentro l'area non siamo stati così abili: credo che però l'errore sia stata la preparazione della partita e me ne assumo le responsabilità".

Ora staff e giocatori biancoblu sono attesi a un pronto riscatto: mercoledì 16 ottobre, alle 20,30, arriva al PalaSerradimigni la squadra lituana di Lietkabelis, per la gara d'esordio della Champions League, e per Spissu e compagni è l'occasione per dimostrare che contro Trieste è stato solo un passo falso.