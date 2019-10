Calcio: alla Sardegna Arena si va in bus

In coda in auto prima e dopo la partita. Magari per un parcheggio a un chilometro dal campo? C'è un modo per evitare stress, inquinamento e perdite di tempo: "Tutti allo stadio in autobus". L'iniziativa è del Cagliari Calcio in collaborazione con Tour Baire, fornitore ufficiale del club, Arst e Ctm. L'idea nasce dal desiderio del Cagliari di "dare un contributo al territorio con uno sguardo attento alla mobilità del futuro". In campo per l'ambiente: i mezzi pubblici sono considerati tra le armi più efficaci per l'abbassamento delle emissioni di Co2. Il Tour Baire partirà da Capoterra un'ora e mezza prima della partita con il biglietto che si potrà acquistare a bordo (3,80 euro andata a ritorno). Due i bus Arst, uno da Sassari, via Oristano e l'altro da Nuoro, via Sanluri. Ctm offrirà una linea diretta da piazza Matteotti con tappe solo in viale Diaz e piazza dei Centomila in prossimità dei parcheggi "di scambio".

"Sardità, tecnologia e sostenibilità - ha detto il presidente del Cagliari Tommaso Giulini - saranno i pilastri anche del nuovo stadio". C'è il sostegno del Comune: "Importante - ha osservato il sindaco Paolo Truzzu - è mettersi d'accordo quando il risultato è così importante. La sostenibilità è anche uno dei punti fermi di questa amministrazione".

Stadio e abbonati più vicini. "Un progetto speciale - ha spiegato l'amministratore unico Arst Chicco Porcu - con due linee dedicate con 15-16mila chilometri all'anno in più: il direttore generale del Cagliari ci ha fatto avere la mappa dei tifosi e degli abbonati.E su questi dati abbiamo studiato i nostri percorsi". E ora il servizio potrebbe essere allargato al Sulcis. In campo anche i trasporti urbani: "La sostenibilità è per noi fondamentale - ha osservato il presidente del Ctm Roberto Porrà -. Abbiamo allestito dei bus con una livrea particolare per celebrare il Cagliari e lo scudetto del 1970". Si comincia subito da domenica 20 per la partita in casa con la Spal.