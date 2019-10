Travolge 48/enne in moto, arrestato per omicidio stradale

È stato arrestato il 30enne di Orune che a bordo di un'auto ha travolto e ucciso Massimo Puggioni, motociclista di 48 anni di Sassari, che insieme ad alcuni amici, tutti appassionati della due route, stava rientrando da una gita nel Nuorese. L'uomo è risultato positivo all'alcol ed è finito ai domiciliari per omicidio stradale. Puggioni e gli altri centauri stavano percorrendo una delle strade della zona industriale di Pratosardo, quando da una via limitrofa è sbucata, contromano, la Alfa Romeo Giulietta condotta dal 30enne.

Due dei tre motociclisti sono riusciti a schivarla, Puggioni, invece, è stato centrato in pieno e dopo un volo di alcuni metri è finito sull'asfalto. Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto del 118. I medici hanno tentato di salvare la vita al 48enne con un trasporto d'urgenza all'ospedale San Francesco di Nuoro, ma poche ore dopo il ricovero il suo cuore ha smesso di battere.

Gli agenti della squadra volante della Questura di Nuoro, coordinati dal dirigente Giuseppe Cambedda, con la collaborazione dei colleghi della Polstrada, guidata dal dirigente Giacinto Mattera, hanno ricostruito nei dettagli la dinamica della tragedia. Il 30enne è risultato avere un tasso di alcol nel sangue cinque volte superiore a quanto previsto dalla normativa. È stato quindi arrestato e adesso si trova ai domiciliari. L'uomo era già finito in passato nei guai per guida in stato di ebbrezza. La sua auto è stata sequestrata.