Polizia insegue auto rubata e spara

Inseguimento e spari durante la notte a Carbonia, nella Sardegna sud occidentale. Intorno alle 3 gli agenti della squadra volante del Commissariato hanno intimato l'alt in via Veneto a un'automobilista a bordo di una Citroen C1, risultata rubata nell'Oristanese, ma l'uomo non si è fermato. È iniziato così un inseguimento a tutta velocità per le strade della cittadina del Sulcis, a quell'ora deserte: una decina di minuti nei quali il conducente della Citroen ha eseguito manovre spericolate nel tentativo di seminare la polizia.

Gli agenti hanno esploso alcuni colpi di pistola in aria, ma l'automobilista non si è fermato e dopo aver fatto un ampio giro di tutta quella parte della città è transitato nuovamente in via Veneto dove ha perso il controllo della C1 che è finita su un marciapiede ed è stata tamponata dall'auto della polizia. Il conducente è fuggito a piedi, inseguito dia poliziotti, ma è riuscito a seminarli: ora è caccia all'uomo in tutta la zona. Gli agenti sono stati medicati in ospedale, se la caveranno in sette giorni di cure.