Armi e droga, arrestate tre persone

Blitz della Polizia di Stato a Cagliari. La squadra mobile ha sequestrato armi e droga e arrestato, in due distinte operazioni, tre persone: due stranieri e un italiano. I dettagli dell'operazione saranno forniti dal dirigente della squadra mobile, Roberto Pititto, in una conferenza stampa in programma alle 11 nell'aula Mastino della questura.