A Calasetta nasce Vermentino in purezza

A Calasetta il Carignano è il re dei vitigni. Viene coltivato in terreni sabbiosi ed esposti al maestrale su piede franco, ma i terreni calcarei e argillosi si prestano anche alla coltivazione del Vermentino. Ovidio Marongiu è il primo e l'unico ad averlo prodotto in loco con una sua etichetta. Il Vermentino di Sardegna doc in purezza "Le tre spiagge" si sposa bene con le specialità di mare proposte come aperitivo dal ristorante "Perla" con le sue ampie vetrate che si affacciano sul mare. È una delle soste dell'educational tour promosso dal Comune e dal Centro commerciale naturale rivolto a giornalisti e tour operator di Regno Unito e Irlanda.

Il vigneto, che al momento produce 1.500 bottiglie, si trova nella piana di Tupei, circondata dalle sconfinate vigne di Carignano. "Le particolari caratteristiche pedoclimatiche, il terreno argilloso e calcareo, i forti venti che soffiano da nord ovest conferiscono al Vermentino calasettano particolarità uniche - spiega all'ANSA Morongiu - La vendemmia viene eseguita in notturna durante l'ultima settimana di agosto". Dal colore paglierino intenso con riflessi verdognoli, "Le tre spiagge" ha un profumo intenso e persistente con profumi di macchia mediterranea e frutti estivi.