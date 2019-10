Lirico Cagliari, spunta nome Ricciarelli

Giorni decisivi per la nomina del Soprintendente del Teatro Lirico di Cagliari: alle 12 scade il termine per la presentazione delle candidature mentre per giovedì prossimo è prevista la convocazione del Consiglio di indirizzo. E circolano già i primi nomi. Il più suggestivo è quello di Katia Ricciarelli. L'indiscrezione - con tanto di punto interrogativo - è stata lanciata su Facebook dal regista Enrico Stinchelli, a Cagliari in questi giorni per l'opera Attila. Secondo il conduttore della Barcaccia, programma radiofonico della Rai, Ricciarelli avrebbe già parlato giovedì scorso con il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu. Nel caso in cui la scelta ricadesse su di lei, sarebbe - spiega Stinchelli - la seconda donna-cantante lirica sovrintendente in Italia dopo Cecilia Gasdia a Verona.

Oggi giornata molto importante, ma non decisiva. Anche se Ricciarelli non fosse nell'elenco dei candidati le sue chance sarebbero intatte: il Consiglio di indirizzo - è scritto a chiare lettere nell'invito alle proposte di candidatura - può scegliere anche fuori da quella lista. La ricerca di un nuovo Sovrintendente si è resa necessaria dopo la chiusura anticipata del mandato di Claudio Orazi, destinato al Carlo Felice di Genova.