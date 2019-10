Cagliari: a Roma con Nainggolan

Cagliari a caccia di punti e di nuove imprese. Domenica all'Olimpico contro la Roma Maran potrà schierare di nuovo Nainggolan a tempo pieno. Certo l'impiego dell'ex giallorosso (ha giocato accanto a Totti e De Rossi), più difficile immaginare la sua collocazione: davanti alla difesa o dietro le punte? Il Cagliari potrà contare anche sulla voglia di fare bella figura degli altri, che sino a non poco tempo fa giocavano nella capitale, come Olsen e Luca Pellegrini.

"Per fare bene a Roma - ha spiegato il tecnico alla vigilia - dobbiamo giocare da squadra: così si fa la prestazione. E con la buona prestazione si può ottenere il risultato". Maran per nulla convinto di trovare un avversario stanco per le fatiche di Coppa. "Ha un organico tra i più forti d'Italia - ha detto - abituato a queste situazioni. Noi dobbiamo essere bravi a mantenere la nostra identità. Mi piace partire con due punte: eventuali accorgimenti si possono prendere quando richiesti dalle particolari esigenze della partita. Ma noi dobbiamo continuare con il nostro gioco".

Attenti a Dzeko. "È un giocatore che fa reparto da solo - ha sottolineato il tecnico - forte fisicamente, bravo con i piedi e molto intelligente. Dobbiamo riuscire a 'schermarlo'. È una squadra che attacca puntando su di lui al centro, ma che anche sulle fasce cerca l'uno contro uno. E sta crescendo: nelle ultime settimane ha fatto molti progressi". Anche il Cagliari, però, sta facendo passi avanti, non solo in classifica. "Stiamo acquisendo sempre più compattezza - ha chiarito Maran - e finendo le partite in crescendo".

L'anno scorso all'Olimpico il Cagliari uscì sconfitto senza tirare quasi mai in porta. "Avevamo appena raggiunto la salvezza - ha ricordato l'allenatore - e forse siamo andati lì scarichi. Non è certo la stessa situazione di adesso: ho visto in settimana una squadra che ha lavorato molto bene. E siamo pronti". Unico cruccio, gli infortuni: non ci sono tra i convocati, oltre ai soliti Cragno, Faragó e Pavoletti, anche Pinna, Lykogiannis e Klavan.