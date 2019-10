Vela: Sirena cittadino onorario Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 4 OTT - Primo punto all'ordine del giorno del Consiglio comunale di Cagliari: conferimento della cittadinanza onoraria al signor Massimiliano Sirena. Chi è? Lo skipper e uomo-immagine di Luna Rossa che ha scelto Cagliari come base per lanciare la sfida all'America's cup. Sirena era arrivato a Cagliari nel 2014 durante la prima puntata del capitolo Luna Rossa, poi interrotto a causa del ritiro del team dalla competizione. Da allora Sirena non se n'è più andato. La sua famiglia si è trasferita in Sardegna ed è diventato di fatto cagliaritano. Da allora, nelle interviste sui giornali nazionali e internazionali, non fa che parlare bene del capoluogo della Sardegna. E non solo dal punto di vista strettamente velistico per le condizioni ideali per gli allenamenti. No, dice anche che Cagliari è una città eccezionale per turismo, cultura, stile di vita. Sono questi i motivi che hanno indotto il Consiglio comunale a lanciare l'idea della cittadinanza onoraria, concessa già a Gigi Riva. Se ne parlerà martedì 8 ottobre.