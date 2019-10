Trieste Fvg, nuove rotte Ryanair

(ANSA) - TRIESTE, 4 OTT - Ryanair ha annunciato oggi due nuove rotte estive in partenza da Trieste Airport: Cagliari e Malta, 4 nuovi collegamenti settimanali a partire dalla prossima stagione estiva 2020. Diventeranno sei le destinazioni proposte per lo scalo del Fvg: oltre alle rotte per Bari, Catania, Londra Stansted e Valencia, si conferma il collegamento per Malta, e torna, dopo alcuni anni, il volo sul capoluogo sardo. Il volo Trieste - Malta partirà il 27 ottobre con due frequenze settimanali il mercoledì e la domenica e proseguirà nell'estate 2020 con partenza da Trieste Airport il giovedì alle 17:35 e la domenica alle 17:25. Il volo per Cagliari opererà dal 2 aprile 2020 con due frequenze settimanali in partenza il giovedì alle 20:05 e la domenica alle 17:40 (i biglietti sono prenotabili sul sito della compagnia aerea www.ryanair.com). Marco Consalvo, a.d. di Trieste Airport confida "in ulteriori sviluppi della stessa compagnia sul nostro scalo." (ANSA).