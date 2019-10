Il Villaggio pescatori in un game book

Un libro per giocare e imparare. Tutto dedicato al Villaggio dei pescatori, il borgo alle porte di Cagliari che molti conoscono per la sagra del pesce che ogni anno attira migliaia di cagliaritani. Il game book sarà lanciato in tutta Italia a maggio. La protagonista del progetto, la game designer Marta Ciaccasassi è in Sardegna a Giorgino per una residenza di cinque giorni full-time con gli abitanti del "Villaggio Pescatori".

Ciaccasassi sta toccando con mano la realtà del "Villaggio Pescatori": sta prendendo appunti su storia, usi e costumi del borgo. Ma sta ascoltando anche le svariate problematiche che minacciano la sopravvivenza del borgo. Un lavoro collettivo con gli abitanti. Ciaccasassi, 29 anni, da qualche tempo ha intrapreso la carriera di autrice di giochi da tavolo, applicando strutture e meccanismi del board game anche ad ambiti eterogenei e innovativi quali la rigenerazione urbana e l'inclusione sociale. Il suo recente lavoro Cross the sea le sta dando molta notorietà grazie all'approccio nuovo e creativo con cui tratta la questione delle rotte dei migranti nel mediterraneo.

L'opera sarà un altro tassello di Saga, nuova collana editoriale che raccoglie i libri-guide di turismo sostenibile e innovativo che l'associazione culturale Riverrun di Cagliari, assieme a Sineglossa di Ancona e Omphalos di Oristano stanno realizzando in Sardegna e nelle Marche all'interno del progetto "Once app_on a time", vincitore del bando "sostegno ai giovani talenti" e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale. In Sardegna da circa un anno il progetto sta indagando due realtà, Sant'Elia e Giorgino.