Volotea: 4 nuove rotte da Cagliari

Dalla prossima primavera quattro nuovi collegamenti europei per Cagliari. Volotea lancia le rotte per Atene, Bilbao, Hannover e Deauville. L'offerta totale della compagnia a Cagliari è di 519.000 posti (+26% rispetto al 2019). E anche per l'inverno, il vettore ha incrementato del 73% il volume di posti in vendita da e per Elmas. Con l'avvio di queste quattro nuove rotte, salgono a 19 le destinazioni raggiungibili da Cagliari a bordo degli aeromobili della compagnia.

Per Atene si parte a maggio, due volte alla settimana, per un totale di 8.700 posti. Bilbao, sempre da maggio, una volta alla settimana, per un totale di 5.600 posti. Hannover - voli da giugno- sarà collegata una volta alla settimana, per un totale di 5.400 posti. Deauville esordirà ad aprile: una volta alla settimana, per un totale di 9.800 posti. Nel primo anno di apertura della base, da gennaio a settembre la compagnia ha trasportato 317.000 passeggeri, +53% rispetto allo stesso periodo del 2018, registrando un load factor del 94%. "Siamo molto felici dei risultati raggiunti dall'apertura della nostra base sarda e confermiamo i nostri investimenti presso lo scalo - ha dichiarato Làzaro Ros, direttore generale Volotea -. Dallo scorso maggio, l'apertura della base ha permesso di raddoppiare le destinazioni collegate a Cagliari, in un percorso di continua crescita. Abbiamo rafforzato la connettività della Sardegna offrendo, ai nostri passeggeri, voli con orari ancora più comodi durante tutto l'anno. Non va dimenticato, infine, che a Cagliari abbiamo concretizzato circa 50 nuove posizioni lavorative tra piloti e personale di bordo, a supporto dell'economia locale".

Futuro roseo, secondo Sogaer. "I dati consolidati - ha commentato il presidente Gabor Pinna - e le previsioni di traffico per i prossimi mesi indicano che l'apertura della base del vettore dello scorso maggio ha impresso una netta accelerazione allo sviluppo del nostro network di collegamenti e contribuito a diversificare e rafforzare l'offerta voli durante la stagione invernale: poter contare su 37.000 posti disponibili in più rispetto all'anno scorso è un vantaggio non da poco in termini di connettività".