Salvagno direttore operativo Mater Olbia

(ANSA) - OLBIA, 3 OTT - Il colonnello Marco Salvagno, comandante della Guardia di finanza di Olbia, lascia le Fiamme gialle e dal prossimo 1 novembre ricoprirà il ruolo di direttore operativo del Mater Olbia.

Un cambiamento radicale per l'ufficiale che con il nuovo lavoro resterà comunque al servizio della collettività, quella gallurese, che in questi tre anni trascorsi al comando del Gruppo di Olbia ha imparato a conoscere e apprezzare.

Originario di Eboli, in provincia di Salerno, 38 anni, Salvagno è arrivato in Sardegna nell'estate del 2016 e si è distinto caratterizzando la sua azione soprattutto nel contrasto al traffico di droga e nella lotta all'evasione fiscale. (ANSA).