Medico aggredito da paziente a Sassari

Un paziente ricoverato nel reparto di Medicina dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari ha aggredito il medico in servizio perché non voleva essere dimesso. Il dottore aveva appena comunicato all'uomo che il suo periodo di ricovero era terminato e che doveva lasciare la stanza in giornata, quando è stato colpito con pugni sul viso e sulla testa. Il medico, al quale sono stati assegnati alcuni giorni di infortunio sul lavoro per le contusioni riportate, ha anche cercato di chiedere aiuto all'agente di polizia in servizio al Pronto soccorso, ma la postazione era già chiusa, spiegano dall'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Solo dopo ha quindi presentato denuncia in Questura.

"Stigmatizziamo quanto avvenuto e siamo vicini al nostro medico - affermano i direttori aziendali dell'Aou - è l'ennesimo atto di aggressione contro chi, operatore sanitario, con abnegazione e tra molte difficoltà, cerca di dare ai cittadini il miglior servizio. Sono atti non più tollerabili. Per questo motivo ci appelliamo alla coscienza civica dei cittadini, perché si isolino i violenti, e rivolgiamo un ulteriore appello alle autorità perché attraverso un tavolo di lavoro sia possibile concertare un'azione comune per arginare questi episodi. Nei prossimi giorni presenteremo una formale richiesta al Prefetto di Sassari per un incontro". Secondo quanto afferma l'Azienda, dall'inizio dell'anno nel solo Pronto soccorso del Santissima Annunziata si sono registrate 15 aggressioni verbali e cinque fisiche nei confronti del personale sanitario in servizio.