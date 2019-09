Migranti: nuovi sbarchi in sud Sardegna

Proseguono gli sbarchi di migranti nelle coste del sud Sardegna, probabilmente sulla rotta algerina. Dopo i quaranta arrivati ieri, questa mattina e durante la notte sono sbarcate altre 20 persone, tutti maschi.

In mattinata i carabinieri hanno rintracciato a Teulada otto migranti. Erano appena arrivati a bordo di un barchino in legno e vetroresina con un motore da 40 cavalli, al porticciolo turistico. Il secondo sbarco è avvenuto avvenuto al porto di Sant'Antioco. Un barchino con a bordo 12 persone è stato intercettato da una motovedetta della Guardia costiera a circa sei miglia da Cala Piombo e stati trasferiti a bordo del mezzo della Capitaneria in porto a Sant'Antioco. Dopo le visite mediche e le identificazioni tutti i migranti saranno trasferiti al centro di prima accoglienza di Monastir.