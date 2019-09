Cagliari, solo un pareggio contro Verona

Un pareggio per tornare con i piedi per terra. Il Cagliari perde quel quarto posto che per mezza settimana ha fatto tornare la tifoseria rossoblù se non ai tempi dello scudetto, almeno a quelli di Mazzone. La squadra di Maran rimane comunque in zona Europa. Anche se forse è ancora troppo presto per capire quale è la reale dimensione di questo Cagliari del centenario. Che ieri ha fatto vedere di essere capace di tutto: di giocare bene e procurarsi occasioni su occasioni. Ma anche di subire e rischiare di perdere una partita che si era messa bene grazie al "quasi" quinto gol di testa. Che poi è diventato invece il secondo gol consecutivo di Castro visto che Joao Pedro, non avendo toccato il pallone, è solo l'autore "morale" del gol del momentaneo vantaggio (Silvestri è stato comunque ingannato dal suo intervento).

Luci e ombre. Cagliari a tratti difficile da contenere. Ma a volte troppo fragile quando viene attaccato. Con troppi sbandamenti in difesa, spesso sulle palle alte. E allora, in attesa di registrare le cose dietro (ma forse anche a centrocampo quando gli avversari vengono su) la migliore difesa potrebbe essere l'attacco: l'unico rimpianto di un pareggio tutto sommato giusto è quello di non aver chiuso la partita sfruttando magari meglio il contropiede e Simeone quando il match era sull'uno a zero.

Il Cagliari intanto riabbraccia Nainggolan: il belga, che era fermo da tre turni, è rientrato in campo nella ripresa. La condizione non è ancora ottimale. Ma intanto ha servito l'assist per quello che sarebbe potuto diventare (clamorosa occasione per Simeone) il gol della vittoria.