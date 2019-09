Clima, organizzatori "10mila a Cagliari"

(ANSA) - CAGLIARI, 27 SET - Si è conclusa con una pacifica invasione di viale Trento, la strada davanti alla sede della Giunta regionale, la manifestazione a Cagliari di Friday for future contro il surriscaldamento del pianeta. Almeno diecimila, secondo gli organizzatori, i partecipanti alla grande marcia partita poco prima delle 10 in piazza Gramsci.

Scuole deserte: la stragrande maggioranza degli studenti non ha risposto presente all'appello dei prof. Fuoriprogramma davanti alla sede del Consiglio regionale: i ragazzi hanno invaso l'area sotto i portici per mandare un segnale ai palazzi del potere.

Nel corteo, in mezzo agli studenti, anche i consiglieri regionali Massimo Zedda, che ha seguito il fiume di persone con la sua bicicletta a pedalata assistita, Laura Caddeo, Laura Orrù e Francesco Agus.