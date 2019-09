Clima, "bazooka spara alberi" a Cagliari

Hanno sfilato alla manifestazione per il clima con un'arma micidiale, il bazooka. Ma micidiale solo per l'inquinamento. È un bazooka spara alberi: l'hanno inventato due studenti della scuola media Ugo Foscolo di Cagliari. All'inizio volevano realizzare un cartellone. Ma il cartone lo hanno utilizzato in un altro modo. Lo hanno ripiegato sino a creare un tubo, un bazooka appunto. E poi dentro hanno messo dei rami raccolti per terra, senza strapparli alle piante.

Tutto molto green. Per fare capire - ma si capiva lo stesso - che cosa stavano portando in spalla l'hanno proprio scritto con il pennarello: "bazooka spara alberi". "Di solito - hanno raccontato all'ANSA i due giovani studenti - le armi servono per distruggere. Mentre questa serve per salvare il pianeta. Perché gli alberi, una volta sparati, mettono le radici. E fanno diventare il mondo più verde. Rispondendo colpo su colpo alle emissioni di biossido di carbonio".