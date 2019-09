Banda musicale di Sinnai compie 100 anni

Nacque nel settembre del 1919, dall'amore per la musica che nutrivano ex combattenti della Prima Guerra Mondiale e semplici cittadini: compie esattamente cento anni la banda musicale Giuseppe Verdi di Sinnai, che sabato 28 settembre, alle 20:30, celebra il traguardo raggiunto con un concerto nella sala consiliare del Municipio.

In questi cento anni la Banda Giuseppe Verdi ha esportato la cultura musicale italiana in tutta l'Europa. Di caratura i maestri che si sono succeduti sul podio così come di caratura sono stati anche i presidenti che ne hanno curato gli aspetti organizzativi e non solo. Dal gennaio 1992 la direzione è nelle esperte mani del maestro Lorenzo Pusceddu. E' stato anche grazie alle sue idee e alle sue iniziative che la banda, patrocinata dal Comune di Sinnai, è riuscita a conseguire importanti riconoscimenti in Italia e all'estero.

La presidenza, invece, dal 1989 è affidata a Salvatore Belfiori, che con abnegazione e impegno ha saputo traghettare la banda musicale verso traguardi ragguardevoli insieme con il maestro Pusceddu. Lo dimostra, ma non solo, il primo posto assoluto e la medaglia d'oro al World Music Contest di Kerkrade, in Olanda.

I musicisti di Sinnai si sono esibiti con successo anche in Spagna, Ungheria, Finlandia, Slovenia, Francia e Austria. Ma la banda comunale di Sinnai non si è limitata a diffondere la tradizione musicale bandistica italiana in giro per l'Europa: dal 1999 la sua Scuola Civica di Musica è considerata tra le migliori e più attive nella Sardegna. Vanta oltre 400 allievi iscritti nelle varie discipline e ha ottenuto importanti riconoscimenti e affermazioni in diverse manifestazioni e concorsi musicali.