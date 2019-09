Vela: 52 Series, Azzurra stacca Platoon

(ANSA) - ROMA, 25 SET - A Porto Cervo, Azzurra inizia dal secondo posto le regate dell'ultima tappa nelle Super Series di vela riservate ai Tp52, in ritardo di un solo punto da Sled, che è il leader provvisorio. Ma non solo: allunga nella classifica generale sul diretto inseguitore Platoon, con il quale ha ingaggiato spettacolari duelli in mare. Dopo il riposo forzato di ieri, a causa del Maestrale troppo forte, oggi è scattata l'Audi 52 Super Series Sailing Week: sono state disputate tre prove con un vento fra i 18 e i 24 nodi. Con i parziali 3-5-2, Azzurra è stata protagonista di tre buone regate, portandosi a un solo punto dal leader provvisorio Sled, ma soprattutto facendo salire a 11 punti il margine di vantaggio su Platoon nella classifica provvisoria del campionato. Pur essendo mancata la vittoria parziale, il risultato della prima giornata effettiva di regata è ampiamente positivo. Le regate riprenderanno domani, alle 12, con previsioni di Maestrale tra i 20 e i 30 nodi.