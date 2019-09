Lirico Cagliari: caccia a sovrintendente

(ANSA) - CAGLIARI, 25 SET - Caccia al nuovo Sovrintendente della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, dopo l'annunciata uscita di scena di Claudio Orazi. E' stato pubblicato oggi l'avviso di manifestazione d'interesse per l'individuazione del nuovo numero uno del teatro.

La domanda, corredata dal curriculum, dovrà pervenire alla struttura di via Sant'Alenixedda entro le ore 12 del 7 ottobre.

Ma attenzione: la presentazione delle domande non vincola in alcun modo le scelte del Consiglio d'Indirizzo della Fondazione che potrà individuare il Sovrintendente anche al di fuori delle manifestazioni d'interesse arrivate.

L'annuncio da parte di Orazi era arrivato lo scorso 7 agosto: lascerà Cagliari a fine mese, destinazione Genova. "Sono stato chiamato a risollevare le sorti di un'altra Fondazione: lascio questo teatro con rammarico - ha detto proprio ieri durante la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione - lo lascio in ordine e con lavoratori che hanno fiducia nel futuro".

Orazi era arrivato nel novembre del 2015: il suo futuro sarà in Liguria, al Carlo Felice. E intanto sono stati riaperti i termini per la manifestazione d'interesse anche per la presentazione di candidature per la nomina di un componente del Consiglio d'Indirizzo della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari. Anche in questo caso le domande dovranno essere presentate entro le 12 del 7 ottobre. (ANSA).