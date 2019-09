Coast Day 2019 a San Vero Milis

Sarà San Vero Milis a ospitare il Coast Day 2019, l'evento internazionale dedicato alla promozione di un uso sostenibile delle risorse costiere del Mediterraneo. All'iniziativa, a cura di Medsea nell'ambito del progetto Maristanis, aderiscono i comuni di Arborea, Arbus, Cabras, Guspini, Nurachi, Oristano, Palmas Arborea, Riola Sardo, San Vero Milis, Santa Giusta, Terralba.

Per due giorni, il 27 e il 28 settembre prossimi, le attività e gli eventi di Coast Day saranno finalizzati alla promozione di un progetto di sviluppo sostenibile del territorio, che risponde a due esigenze: la necessità di tutela degli ecosistemi delle zone umide e l'importanza della loro fruizione in termini di aggregazione e sviluppo di sistemi economici sostenibili. In programma incontri, dibattiti, mostre, degustazioni, visite guidate ed escursioni.

Quest'anno il Coast Day ospiterà il "Blue Hack": una "maratona" di 48 ore per promuovere nuove idee anche imprenditoriali, sviluppate sui concetti fondanti della Blue Economy. Il Blue Hack è un hackathon della durata di due giorni, organizzato a cura di Open Campus, il 27 e il 28 settembre, al Centro Visite nel Comune di San Vero Milis. La sfida dovrà affrontare due tematiche specifiche: la plastica - la minaccia più devastante per l'ecosistema marino - e il settore nautico. I premi: le due migliori idee imprenditoriali si aggiudicheranno ognuna un premio di 1.500 euro, di cui uno messo in palio da Nieddittas, e i vincitori accederanno ad un percorso di validazione dall'idea al business model. Venerdì 27 sarà inaugurata la prima casa Ramsar della Sardegna all'interno del Centro Visite di San Vero Milis: ospiterà il primo luogo fisico dove scoprire il forte rapporto che esiste in questo territorio tra l'ambiente, l'uomo e le tradizioni del territorio. Sabato 28, al Giardino del Museo, sarà firmato dai Comuni che aderiscono al progetto Maristanis il Contratto di Costa, un processo di programmazione negoziata e partecipata finalizzato al contenimento del degrado eco-paesaggistico e alla riqualificazione ambientale.