Maran, andiamo a Napoli con coraggio

"L'anno scorso siamo andati vicini ad ottenere un grande risultato. Dovremo avere lo stesso coraggio di andarci a giocare la partita". Così il tecnico del Cagliari, Rolando Maran, alla vigilia della trasferta di Napoli.

"Abbiamo lavorato su alcuni aspetti da sviluppare nella misura in cui avremo la personalità di farlo. Turn over? Quando ci sono partite - ha aggiunto - così ravvicinate, devo fare le mie valutazioni e scegliere all'ultimo. Alcuni giocatori, come Cigarini, che ha partecipato all'allenamento ed è convocato, sono più affaticati; altri non hanno recuperato al meglio. Per quanto riguarda il modulo, i numeri contano relativamente. Sarà importante farci trovare pronti a cambiare pelle in base ai momenti della partita", ha concluso Maran.